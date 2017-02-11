嘉縣府運送犬貓46隻慘死案 監院糾正

2017-02-11

嘉義縣政府農業處家畜疾病防治所去年4月25日，從所轄流浪犬中途之家運送收容犬貓71隻到民間認養園區，卻爆發運送作業不當而悶死、救治無效共死亡46隻，抨擊聲四起，監委江綺雯、劉德勳調查認為「該府長期疏於督導，核有怠失」，8日提案通過糾正嘉縣府。

嘉縣府回應，事件發生後已檢討改善，頒布「嘉義縣公立動物收容處所管理作業規範」，收容、認領養照標準作業程序進行。

（記者林宜樟）