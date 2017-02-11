誆生化博士大賣健康食品 牟利32億被起訴

2017-02-11

誤信「王文欽博士」健康食品療效，楊姓癌症患者於103年8月加入八馬直銷公司會員，陸續購入「倍喜克」等健康食品食用，放棄正常療法，104年初出現子宮大量出血，差點要了命。台中地檢署依違反健康食品管理法起訴龍騰瑞仕公司及負責人王文欽等7人。該公司已有4萬餘名會員，犯罪所得32億餘元。

起訴書指出，王文欽宣稱擁有台大物理系學士、美國紐約大學生化物理博士學位，吹噓是聯合國衛生組織WHO會員，卻拿不出證明。102年起以龍騰公司名義進口瑞士廠商生產之食品，每小瓶80元（小白）、100元（小紅），大瓶190元（大白），以3瓶1組6090元出售，會員優待價4700元。

檢方查扣王等人價值4億餘元不動產及2億元現金，認定王等違反健康食品管理法明確。（記者楊政郡）