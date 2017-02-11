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消基會驗窗簾床包 近2成標示不符

2017-02-11

消基會昨天公布，抽查22件市售織品窗簾及床單床包，有4件商品標示不符，不合格率18.2%，1件驗出偶氮染料，但含量符合國家標準。這次抽查的織品中，12件窗簾均無「防焰標示」。

消基會去年10、11月於大台北地區Ikea、大潤發、愛買及Yahoo奇摩購物中心等實體及網購通路，購買12件窗簾及10件床包床單組共22件樣品。

目前「消防法」規定，11層以上建築應使用有防焰標示的地毯、窗簾、布幕等，但這次抽查的12件窗簾中均無防焰標示。消基會指出，目前防焰標示雖非屬強制性規定，但建議消費者選購時應挑選有防焰標示的商品。（記者吳欣恬）

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  • 消基會抽查22件市售織品窗簾及床單床包，結果有4件商品不符規定，1件驗出偶氮染料，抽查的12件窗簾均無「防焰標示」。（圖由消基會提供）

    消基會抽查22件市售織品窗簾及床單床包，結果有4件商品不符規定，1件驗出偶氮染料，抽查的12件窗簾均無「防焰標示」。（圖由消基會提供）

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相關關鍵字： 偶氮染料 標示不符 消基會 窗簾床包 防焰標示
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