美麗灣爭議10餘年 台東縣府遭糾正

2017-02-11

台東縣美麗灣渡假村開發案爭議10多年，目前處停工狀態，台東縣政府遭監察院糾正，指台東縣府在之前的環評程序有缺失。台東縣副縣長陳金虎表示，環評程序均依環評法與環保署相關規定，未來還是會依法尋求雙贏的解決之道。

監委陳小紅、林雅鋒認為，美麗灣案自93年開發迄今，因開發初期未確實踐行環評程序，衍生多件行政訴訟事件，導致特許期限50年的BOT合約處於暫停狀態。陳金虎表示，美麗灣案是前前任縣長任內簽約，縣長黃健庭希望正面解決問題，所以依環保署規定進行後續環評程序，未來會依照法令找出適合的解決之道。（記者張存薇）