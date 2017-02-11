| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷
 首頁 > 生活

美麗灣爭議10餘年 台東縣府遭糾正

2017-02-11

台東縣美麗灣渡假村開發案爭議10多年，目前處停工狀態，台東縣政府遭監察院糾正，指台東縣府在之前的環評程序有缺失。台東縣副縣長陳金虎表示，環評程序均依環評法與環保署相關規定，未來還是會依法尋求雙贏的解決之道。

監委陳小紅、林雅鋒認為，美麗灣案自93年開發迄今，因開發初期未確實踐行環評程序，衍生多件行政訴訟事件，導致特許期限50年的BOT合約處於暫停狀態。陳金虎表示，美麗灣案是前前任縣長任內簽約，縣長黃健庭希望正面解決問題，所以依環保署規定進行後續環評程序，未來會依照法令找出適合的解決之道。（記者張存薇）

廣告
  • 美麗灣渡假村開發十多年，目前仍在停工狀態。（記者張存薇攝）

    美麗灣渡假村開發十多年，目前仍在停工狀態。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台東縣府 糾正 美麗灣
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：美麗灣爭議10餘年 台東縣府遭糾正


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.