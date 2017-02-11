黑心工廠排戴奧辛 首例公共危險罪起訴
2017-02-11
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭工業區宏昇能源科技公司為節省成本，用劣質木材燃燒，導致排出超標四十八．四倍的戴奧辛毒性廢氣，附近居民與埤頭國中師生長期暴露在有毒環境中。彰化埔心旺耕公司也以同樣手法排放毒氣，影響明聖國小師生健康。
彰化地檢署首次以「公共危險罪」起訴宏昇公司負責人黃福城、古爐相、林明仁等七人，事業負責人可處七年以下有期徒刑、最重無期徒刑。黃福城在桃園的昱昇公司跟台中和昇公司，都以相同的手法排放戴奧辛污染環境，不法所得共一六七○餘萬元。
埤頭國中校長許文宗肯定彰檢用公共危險罪起訴，對不法業者有嚇阻作用。該校林姓學生說，以前都要關窗戶上課，現在空氣好多了。
起訴書指出，宏昇公司燃燒木材產生熱能源，販售給其他公司使用，依規定，燃燒時需使用乾淨木料為鍋爐燃料，也須啟動空污防制設備，並置放活性碳過濾毒氣，但從一○三年三月起，黃福城（四十九歲）指示使用廉價的廢棄木材燃燒，還更換木炭降低防污成本，更吩咐廠長古爐相在集塵器鑽三個洞，等檢查時才噴注活性碳，規避稽查。
彰檢調查，宏昇公司排放的廢氣中，分別被測出戴奧辛含量超標三．二四倍、十四．六二倍及四十八．四倍。旺耕公司在一○四年十月也被驗出戴奧辛含量超標十倍。黃男原說不知道鍋爐要用活性碳，但員工指證，是黃男指示不要用活性碳。
彰檢襄閱主任檢察官林漢強指出，活性碳每公斤約六十元，業者每天應耗用一百多公斤活性碳過濾，為省錢使用沾黏廢油漆、碎塑膠等連回收場都不要的廢家具木料來燃燒，罔顧他人健康。
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