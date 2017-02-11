這波寒流好猛 全台逾40人天冷不適猝死
〔記者鄭瑋奇、楊綿傑、蔡政珉、江志雄、鄭淑婷、洪美秀、蔡淑媛、方志賢／綜合報導〕今年最強一波寒流來襲，前晚到昨日清晨，全台平地及離島觀測站氣溫幾乎都創下入冬以來新低，淡水六．七度，僅花蓮測站是平紀錄。這兩天，全台各地有超過四十人恐因天冷引發不適猝死。
中央氣象局表示，中南部地區受輻射冷卻影響，今晚至明日清晨會出現這波寒流最低溫。今天中部以北最低僅八至九度，南部地區十至十三度，但水氣都不多。
明天白天略回暖 晚上又變冷
這波寒流威力驚人，氣象局表示，今日天氣相似，北台灣偏涼，白天高溫可到十三至十五度，中南部白天可回升至十六至二十度，入夜後溫度會往下降。週日白天溫度回升較明顯，各地約較今日高三度左右，晚上又變冷。
海拔三千八百八十六公尺的雪山主峰，約有三至五公分的積雪，景致動人。雪霸國家公園管理處提醒，「薄冰」容易導致滑倒，必須格外注意。
海拔兩千公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，昨晨一度降至攝氏零下三度，未下雪但山區出現霧淞，遊客紛紛跑到太平山莊廣場、中央階梯等處欣賞美景，開心地說：「太美了、不想回家。」
雙北九日、十日傳出二十七起到院前心肺功能停止案件，其中二十六人不治，桃園十二起也都宣告不治，高市七十歲陳姓婦人昨天被發現倒臥產業道路，送醫不治。事發時多在早晨時段，是否與天冷有關無法判定，但天冷氣溫驟降確實易誘發心血管疾病。
台中、高雄各大醫院急診病患明顯增加，腦中風、心血管疾病患者約增加二成，腸胃道出血也增加約一成。
人安基金會各地平安站已啟動「防寒機制」，除加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食外，也提供街友暫宿，以防凍死的憾事發生。
新竹市立動物園也拿出動物保溫燈、防寒麻布袋、營養補給品等，讓動物們禦寒保暖。農夫、漁夫也忙著禦寒措施，以免心血遭凍斃。
寒流也影響空氣品質，昨日來自北方的境外污染物吹入，加上本地污染排放，全台除花東地區，空氣品質指標（ＡＱＩ）都是「警戒橘」，雲林至屏東部分地區達到「不良紅」，預估今天清晨可望緩解。
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