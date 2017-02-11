面臨重辦環評 蜜月灣撤案

2017-02-11

博愛企業︰未放棄開發計畫

〔記者楊綿傑、江志雄、簡惠茹／綜合報導〕開發面積比台東美麗灣渡假村大上十八倍的宜蘭「蜜月灣」，開發爭議多年。環保署去年底進行「宜蘭大溪蜜月灣地區開發計畫環境影響差異分析報告」初審，認為對環境有加重影響之虞，建議「應重新辦理環境影響評估」。開發單位博愛企業目前撤回環差案，環保署已在二月六日回函確認。博愛企業表示，並未放棄開發計畫。

博愛企業指出，大溪蜜月灣開發案已在民國一百年通過環評，博愛撤回環差報告書，但並未放棄開發計畫，全案維持原狀，盼透過理性溝通決定下一步。換言之，短期內無法動工，但也不放棄開發計畫。

蜜月灣基地位於宜蘭頭城海濱，面積達一○七公頃，將設置別墅區、住宅區及有二五○間客房的旅館區，實際開發面積約四十六公頃，是東北部地區最大的開發案。

開發單位在一九七○年代就陸續收購土地，經營計畫分為四期、兩階段開發。一九九六年進行環評審查，二○○三年有條件通過環評審查，二○一一年公告確認環評通過。

二○一五年業者提送開發計畫給交通部觀光局，因開發案中的主體包括別墅區、住宅區、旅館區等都大幅變動，與原先通過環評內容有明顯差異，觀光局要求向環保署辦理環境差異分析。經多次討論，環保署去年十二月間做成決議，要求重新辦理環評。

宜蘭縣政府表示，博愛一直未提出環評，最近更將環差報告書撤回，但開發計畫仍在觀光局並未撤案。據了解，這案子若要推動有兩條路走，一是重新辦理環評，二是開發計畫內容修正，符合一百年的環評條件。

環署︰撤的是變更案 未變更部分仍可開發

環保署副署長詹順貴證實，蜜月灣撤的是變更案，還是可開發未涉及變更的部分。他表示，環保署將強力督察，嚴防開發未經核准變更的部分。

在地環團：取得階段性勝利

守護罟寮灣行動聯盟發起人孫博萮形容，這是「守護環境上取得階段性勝利」，但無法確定未來不會再開發，仍將持續關注。