進出高鐵南港站 可抽免費券

2017-02-11

為鼓勵旅客多加利用南港站上下車，台灣高鐵即日起至2月28日舉辦「由港而發，就是這麼輕鬆！」抽獎活動，將天天送出10張、總計210張不限搭乘區間的免費乘車兌換券，活動期間民眾只要從南港站進、出站，每趟乘車均都有1次抽獎機會；高鐵公司將於2月17日、24日及3月3日在網站公告得獎票號，即日起至2月底有從南港站進、出站旅客請保留車票以利兌獎。

大台北地區3個高鐵站中，去年7月1日啟用的高鐵南港站旅客量相對較少，高鐵希望能將大台北地區的旅客量更均分，達到台北站55%、南港站25%、板橋站20%。（記者鄭瑋奇）