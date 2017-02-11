台灣國際科展 3北一女拿大獎

2017-02-11

2017台灣國際科學展覽會昨頒獎，今年最高獎項國內青少年科學獎皆由北一女中學生奪得，分別是化學科陳怡臻、吳允晴及數學科林芮吟，國外青少年科學獎由來自新加坡的方雯欣獲得。總統蔡英文昨親自頒獎，致詞時期勉參賽學生，能堅持初衷，因為為世界帶來正面改變是無可取代的成就感。

OLED透明發光元件的應用是現代科技相當重要的議題，陳怡臻與吳允晴以DMAC-BTCN等化合物成功合成「透明有機發光元件」，具備透明、高效率的特色，鍍在安全帽面罩、汽車擋風玻璃上，通電後就能顯示地圖或目的地等所需資訊。陳怡臻表示，今年青少年科學獎得主都是女生，因為女生本來就不比男生差。（記者蕭玗欣）