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台灣國際科展 3北一女拿大獎

2017-02-11

2017台灣國際科學展覽會昨頒獎，今年最高獎項國內青少年科學獎皆由北一女中學生奪得，分別是化學科陳怡臻、吳允晴及數學科林芮吟，國外青少年科學獎由來自新加坡的方雯欣獲得。總統蔡英文昨親自頒獎，致詞時期勉參賽學生，能堅持初衷，因為為世界帶來正面改變是無可取代的成就感。

OLED透明發光元件的應用是現代科技相當重要的議題，陳怡臻與吳允晴以DMAC-BTCN等化合物成功合成「透明有機發光元件」，具備透明、高效率的特色，鍍在安全帽面罩、汽車擋風玻璃上，通電後就能顯示地圖或目的地等所需資訊。陳怡臻表示，今年青少年科學獎得主都是女生，因為女生本來就不比男生差。（記者蕭玗欣）

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  • 「2017台灣國際科學展覽會」10日舉辦頒獎典禮，國內青少年科學獎由北一女陳怡臻（右一）、吳允晴（右二）、林芮吟（右三）獲得；國外青少年科學獎則由來自新加坡的方雯欣（左一）獲得殊榮。（記者劉信德攝）

    「2017台灣國際科學展覽會」10日舉辦頒獎典禮，國內青少年科學獎由北一女陳怡臻（右一）、吳允晴（右二）、林芮吟（右三）獲得；國外青少年科學獎則由來自新加坡的方雯欣（左一）獲得殊榮。（記者劉信德攝）

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