Uber暫停服務 交部︰參與收費派遣 就違法

2017-02-11

〔記者鄭瑋奇、鄭鴻達／台北報導〕Uber昨起停止在台灣的車輛分享平台服務，上百名Uber駕駛開車繞行交通部，並有約40人於交通部前靜坐陳情，要求交通部長賀陳旦於一週內跟Uber司機代表會面，並與Uber司機、Uber公司三方公聽會，交通部路政司簡任技正胡迪琦說，交通部已同意於7日內召開公聽會。

7日內開公聽會

公路總局指出，即便使用租賃車，只要Uber公司有參與收費、派遣、管理就是違法行為；司機如果有派車單，攔檢時會回頭問租賃公司是否有派遣該車輛，到某地載客去指定地點，如果沒有，司機同樣違反公路法的外拾攬客規定。Uber公司表示，Uber會盡一切之力重啟服務。

行政院數位政務委員唐鳳指出，Uber一直被罰款的是它的經營方式，Uber自己也「期待在不久未來，用合法方式繼續」，他支持Uber採用有職業駕照的司機，並在符合多元計程車方案法規的前提下留下來，這也是交通部一貫的立場。