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日本國際料理賽／比職業強 科大生滿分摘金

2017-02-11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕「2017日本國際藝術大賽—日本國際料理大賽」9日傍晚在日本山梨縣揭曉，台北城市科技大學餐飲系的學生林靖傑挑戰在零下4度的惡劣天氣下展現好廚藝，最後以獨到的創作力，結合山梨縣草莓、藍莓等特產入菜，擊敗加拿大、巴西、日、韓等國近百位職業選手拿下「開胃前菜個人」特金牌。

城市科大表示，林靖傑不斷修改菜單，最後才決定以「蔬菜凍佐特製蔬菜」、「香煎鴨佐橙汁醬」、「雞捲佐紅椒醬」與「海鮮佐南瓜醬」4道菜來參加「開胃前菜個人項目」，希望一新評審耳目。

餐飲系指導老師黃景龍表示，山梨縣平日氣溫為攝氏4-6度，夜晚更降到零下4度，選手不僅手都凍僵了、半夜更是冷到穿上好幾層大衣才有辦法準備，「還好靖傑很勤奮，過年放棄玩樂，在家不斷練習」，終於在開胃菜組以滿分100分，奪得該組唯一一面特金牌。林靖傑得知摘金時，當場興奮大叫。

龍華科技大學觀光休閒系學生許智婷配合「溫暖」主題，結合日本文化與台灣水果風味，創作出南島風情的雞尾酒，勇奪New Classic Cocktail創作雞尾酒組金牌獎。

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  • 台北城市科技大學餐飲系林靖傑不畏日本零下4度的天候干擾，獲「2017日本國際藝術大賽~日本國際料埋大賽」的「開胃前菜個人」特金牌。（城市科大提供）

    台北城市科技大學餐飲系林靖傑不畏日本零下4度的天候干擾，獲「2017日本國際藝術大賽~日本國際料埋大賽」的「開胃前菜個人」特金牌。（城市科大提供）

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