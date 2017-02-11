新竹4師生疊杯 破5項世界紀錄

2017-02-11

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市舊社國小學童陳禹儒、教練韓宛蓁以及新竹縣竹中國小學童郭思涵、吳其祐，參加新竹市主辦的市長盃競技疊杯錦標賽，成績獲得德國世界疊杯運動聯盟（ISSF）認證，打破5項世界紀錄，其中陳禹儒只有7歲，也創下最小年紀的紀錄。

最小只有7歲

新竹市政府教育處長謝傳崇昨代表頒發由ISSF核發的世界紀錄證書給4人。謝傳崇說，3名學生與教練韓宛蓁共同練習，共刷新5項世界紀錄。

韓宛蓁教練個人打破兩項40-49歲組世界紀錄，包括3-3-3項目2.430秒、3-6-3項目3.071秒。

陳禹儒在3-3-3項目以2.139秒刷新7歲組2.789秒世界紀錄；郭思涵在Cycle以7.695秒刷新8歲組世界紀錄；吳其祐則以1.875秒刷新9歲組世界紀錄。

韓宛蓁說，疊杯運動的選手們利用杯子，依指定的疊法順序完成動作，只要沒犯規，視時間秒數多寡決定勝負，可訓練反應力、敏捷度與協調度，更能挑戰專注力和穩定力，適合學童學習。