北天燈今登場 平溪飄起日本味

2017-02-11

平溪天燈節今晚在新北市平溪區十分廣場登場，今年主題為20呎「臺日觀光意象」大型主燈，上頭有野柳、九份、淺草寺、晴空塔等新北市與日本10大熱門景點；日本秋田縣大仙市也將到現場施放當地傳統天燈「太田火祭」，台日天燈相互輝映。

元宵過後的19日、25日兩天，新北市觀旅局都將舉辦淨山活動，由作家劉克襄、文史工作者郭聰能帶領，攜手淨山，並探訪平溪人文風情。（圖文：記者林欣漢）