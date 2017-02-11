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北天燈今登場 平溪飄起日本味

2017-02-11

平溪天燈節今晚在新北市平溪區十分廣場登場，今年主題為20呎「臺日觀光意象」大型主燈，上頭有野柳、九份、淺草寺、晴空塔等新北市與日本10大熱門景點；日本秋田縣大仙市也將到現場施放當地傳統天燈「太田火祭」，台日天燈相互輝映。

元宵過後的19日、25日兩天，新北市觀旅局都將舉辦淨山活動，由作家劉克襄、文史工作者郭聰能帶領，攜手淨山，並探訪平溪人文風情。（圖文：記者林欣漢）

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  • 放天燈是元宵節年度盛事，圖為資料照。（記者林欣漢攝）

    放天燈是元宵節年度盛事，圖為資料照。（記者林欣漢攝）

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