南蜂炮昨開炸 5萬遊客就要「蜂」狂
2017-02-11
就是要「蜂」狂！元宵最震撼的鹽水蜂炮昨天一早由台南市長賴清德啟炮展開首日遶境犁炮，昨晚施放開炸，主要集中在水秀里土庫、北門社區一帶有數十座炮城點燃，吸引約5萬名遊客前來找刺激，全身防護裝，天氣一點都不冷。今晚元宵夜，鹽水更將成為不夜城，高空煙火、蜂炮點亮夜空。
今年鹽水蜂炮約有200座炮城，往年海綿寶寶、海賊王、荊州、花燈王船等造型炮城今年未出現，取而代之的是卡車造型的勁爆炮城、史迪奇、仙桃童子炮城，太子爺、八卦炮城、求婚愛心炮城、福南宮巨炮城等。
（記者楊金城）
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