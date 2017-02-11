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鳳凰來儀亮燈

2017-02-11

2017台灣燈會10日晚上在雲林虎尾燈區間總彩排，各項舞蹈表演陸續上場，主燈與煙火秀相互輝映，23公尺高的鳳凰來儀主燈，鳳凰昂首飛揚，展翅翱翔天際，象徵帶領台灣飛向新紀元，燈光秀千變萬化，時間長達90秒的煙火施放，更為主燈增添色彩。雲林縣長李進勇表示，今年燈會規劃虎尾主燈區、北港燈區等2大燈區，北港燈區7日已正式啟燈，工藝風華讓遊客驚艷；虎尾主燈區今天啟燈，歡迎國內外旅客來賞燈遊雲林。（記者詹士弘）

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  • 2017台灣燈會10日晚上在雲林虎尾燈區間總彩排，各項舞蹈表演陸續上揚，主燈與煙火秀相互輝映，23公尺高的鳳凰來儀主燈，鳳凰昂首飛揚，展翅翱翔天際，象徵帶領台灣飛向新紀元，燈光秀千變萬化，迷幻璀璨，時間長達90秒的煙火施放，更為主燈增添色彩；雲林縣長李進勇表示，今年燈會規劃虎尾主燈區、北港燈區等2大燈區，北港燈區已於7日正式啟燈，工藝風華驚豔遊客；虎尾主燈區則將於今天正式啟燈，歡迎國內外旅客，一定要來賞燈遊雲林。（記者詹士弘攝）

    2017台灣燈會10日晚上在雲林虎尾燈區間總彩排，各項舞蹈表演陸續上揚，主燈與煙火秀相互輝映，23公尺高的鳳凰來儀主燈，鳳凰昂首飛揚，展翅翱翔天際，象徵帶領台灣飛向新紀元，燈光秀千變萬化，迷幻璀璨，時間長達90秒的煙火施放，更為主燈增添色彩；雲林縣長李進勇表示，今年燈會規劃虎尾主燈區、北港燈區等2大燈區，北港燈區已於7日正式啟燈，工藝風華驚豔遊客；虎尾主燈區則將於今天正式啟燈，歡迎國內外旅客，一定要來賞燈遊雲林。（記者詹士弘攝）

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