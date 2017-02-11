台灣燈會 雲林閃耀迎賓

2017-02-11

今天熱鬧登場

〔記者甘芝萁／雲林報導〕2017台灣燈會主燈「鳳凰來儀」昨晚試燈，雖然適逢入冬最強寒流來襲，但因台灣燈會首度移師雲林舉辦，現場仍湧入不少民眾目睹試燈風采。主燈鳳凰來儀亮起多彩光芒時，氣勢磅礡，同時施放一分半鐘璀璨煙火，為今天開幕熱鬧暖身。

1.9萬組燈光 齊放光芒

今年主燈設計首創以1萬9千組以上之燈光迴路系統，運用高效能全彩LED燈組，展現鳳凰王者之風，展現鳳凰主燈昂首飛揚、蓄勢待發精神，另以降臨於山頂之巔，振翅展現翱翔天際動態，呈現出最為璀璨亮麗之視覺饗宴。

觀光局表示，每年最受小朋友期待的小提燈，今年命名為「幸福奇雞」，結合了「雞」與「蛋」兩種造型，將「雞生蛋，蛋生雞」的概念，帶進設計之中，創造出一個既是蛋也是雞的有趣提燈。

雲林縣府從今日起至2月19日止，每日下午3時，在虎尾主燈區及北港燈區發送，依排隊順序每人限領一盞，每日數量有限，發完為止。