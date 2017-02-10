長照2.0新增服務 把日照中心搬進家中

2017-02-10

「請問社工師，我們家婆婆今天不想去日照中心，我又急著要去上班，該怎麼辦？」「我和太太下個月要參加公司的自強活動，家中失能的爸爸晚上誰來照顧？」

因應家庭照顧者臨時托顧需求，為失能、失智者提供多元照顧，衛福部去年起推動小規模多機能服務，將現有的日間照顧中心擴充，辦理居家服務、臨時住宿等多元服務；社家署副署長陳素春昨指出，預計今年將「小規機」從40處擴增至60處，可派居服員到家中服務，家屬臨時要在外過夜，也提供長輩住宿服務。

（記者吳亮儀）