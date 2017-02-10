| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

長照2.0新增服務 把日照中心搬進家中

2017-02-10

「請問社工師，我們家婆婆今天不想去日照中心，我又急著要去上班，該怎麼辦？」「我和太太下個月要參加公司的自強活動，家中失能的爸爸晚上誰來照顧？」

因應家庭照顧者臨時托顧需求，為失能、失智者提供多元照顧，衛福部去年起推動小規模多機能服務，將現有的日間照顧中心擴充，辦理居家服務、臨時住宿等多元服務；社家署副署長陳素春昨指出，預計今年將「小規機」從40處擴增至60處，可派居服員到家中服務，家屬臨時要在外過夜，也提供長輩住宿服務。

（記者吳亮儀）

廣告
  • 長照2.0將日間照顧中心服務搬到家裡，「小規模多機能服務中心」協助家庭照顧長者。（記者吳亮儀攝）

    長照2.0將日間照顧中心服務搬到家裡，「小規模多機能服務中心」協助家庭照顧長者。（記者吳亮儀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 到家中服務 居服員 日照中心 長照2.0
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：長照2.0新增服務 把日照中心搬進家中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.