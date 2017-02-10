美豬爭議 林聰賢:爭取豬農最大權益
2017-02-10
〔記者鍾麗華、李欣芳／台北報導〕四位新任內閣首長前天正式就職，昨首度出席行政院會，行政院長林全於院會中期許內閣團隊，以同理心體察民心，對於公共政策的論述，閣員須有政策辯護的能力。他並表示，下週六將舉辦行政團隊共識營，盼藉此腦力激盪、凝聚團隊向心力，在新的一年交出讓國人滿意的成績單。
4位新首長昨天暢談施政焦點 下週六將辦共識營
昨天行政院會後記者會，新任農委會主委林聰賢、科技部長陳良基、衛福部長陳時中、勞動部長林美珠同台亮相。被問到瘦肉精美豬進口的看法，林聰賢表示，現在法令本來就禁止銷售含瘦肉精豬肉產品，雖然經貿談判不是農委會主政，但將會在經貿談判中，為豬農爭取最大的權益並保護消費者健康。
陳良基被問到台大論文造假案時指出，此案送進科技部後，已開過四次審查會，由於十三篇論文有數十位作者，必要時要請作者來面談，相關調查也會加速進行。陳良基說，論文的引用隨科技變化而不同，過去只要註明出處就沒問題，但十幾年前開始，引用不能超過一整段，要求越來越嚴謹，科技部將訂定學術論文引用準則。
談到未來施政時，陳時中強調，將以長照為優先，他已與長照團隊開過一次會議，未來長照要以人為中心、以人為本，在給付與支付效益上要提高，給予機構資源、對人的照顧做到最好。至於目前延燒的禽流感疫情，他說，衛福部一定會和農委會密切合作，聯手防疫。
勞基法「一例一休」新制上路後引發民間不少反彈聲浪，林美珠表示，將安排適當時機與資方、勞方等各界溝通，盼在未來勞動部的輔導過程中，充分告訴大家新法如何適用，各行各業的權益在哪裡，讓各方充分理解。
至於工商界盼「一例一休」上路後的工時有彈性空間，林美珠說，面對改變，難免有適應症，是否訂彈性工時就可解決，還是有其他配套，她會與各界展開對話，共同解決問題。
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