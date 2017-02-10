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防制PM2.5 高市加嚴管理燃燒設備

2017-02-10

〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕高市環保局防制細懸浮微粒PM2.5，四年來手動測站監測減量幅度是全國第一，近來再通過燃燒設備加嚴標準，最重可罰一百萬元，昨送環保署核定，最快今年底前上路，可望降低PM2.5排放量，搭配總量管制削減指定污染物，多管齊下改善空氣污染。

環團砲轟 馬拉松賽前放煙火

不過，昨有高雄健康空氣行動聯盟等十餘個環團，出面指控本月十二日登場的高雄國際馬拉松比賽，共有兩萬多名跑者參加，但高雄空污最嚴重季節，正是從每年十月到隔年三月，且今年在比賽前六小時，又碰上市府施放超過廿分鐘的元宵煙火，質疑是「讓選手吸毒氣，把人當空氣清淨機」。

環保局︰預期賽前空品會改善

對此，高市環保局強調，馬拉松比賽前會加強沿線道路洗塵工作，這幾天也通知工廠降載減碳。由於寒流接近，高雄地區風速增強，預期比賽前空氣品質會有改善。

高市前年冬天PM2.5「紫爆」約廿二天，環保局管制工廠污染源、減少汽機車廢氣排放等，根據環保署統計，高市一○二到一○五年PM2.5手動測站監測數據，平均濃度改善率超過二成，排名全國第二名，減量幅度高達全國第一。

新標準影響台塑、中鋼等業者

市府新訂高市燃燒設備空氣污染排放標準，限制硫氧化物排放標準從三百ppm加嚴為不得超過一百ppm，氮氧化物排放標準從二百五十ppm加嚴為不得超過一百五十ppm，影響台塑、中鋼等三百多家業者；環保局要求業者改用天然氣等，以降低PM2.5排放量，違者可依空污法開罰十萬至一百萬元。

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  • 高雄國際馬拉松碰上施放元宵煙火，環團批簡直是讓選手吸毒氣。（記者葛祐豪攝）

    高雄國際馬拉松碰上施放元宵煙火，環團批簡直是讓選手吸毒氣。（記者葛祐豪攝）

  • 環保局加強稽查會產生PM2.5前驅物的工廠。（記者陳文嬋攝）

    環保局加強稽查會產生PM2.5前驅物的工廠。（記者陳文嬋攝）

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相關關鍵字： PM2.5 加嚴管理 空氣污染 空氣清淨機 馬拉松 高市
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