許厝遷校爭議 家長怒吼「回分校」

2017-02-10

〔記者黃淑莉、林國賢、鍾麗華／綜合報導〕雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校遷校爭議國健署昨晚在麥寮召開說明會，由於行政院早一步宣布學童開學後續留本校就讀，地方質疑說明會是「裝肖維」，家長怒吼「堅持回分校」，說明會在混亂中不歡而散，地方正醞釀發動抗爭。

政院傾向讓學童續留本校 地方質疑說明會是「裝肖維」

雲林縣長李進勇表示，教育處已完成分校學童家長訪視，探尋對學童於何處上課及對檢驗報告態度，並參考專家學者建議，會以學童健康安全為優先考量，縣府與行政院採取一致立場，希望學童在本校繼續就讀。

雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校學童尿液硫代二乙酸（TdGA）濃度高低與來源，國衛院、國健署委託研究結果不同，下週一即將開學，行政院發言人徐國勇昨天上午表示，仍有數據的因果關係、各種變數還沒有完全確定，政院傾向希望學生留在校本部繼續上課。

國健署、環保署昨晚到麥寮針對檢測調查結果召開說明會，國健署社區健康組長林莉茹表示，針對檢測結果，與會專家一致認為TdGA是生物指標參考數值，環境監測才是重點；環保署官員指出，針對學校、學童住家空氣及飲用水監測結果，氯乙烯數值極低或零檢出。

學生家長張媽媽表示，新的檢測結果發現在本校的TdGA濃度比在分校高，且分校環境中也沒有污染物，應該讓師生回分校，孩子也希望能回分校上課，把學生遷來遷去，三年遷三次，真是夠了。

許厝分校五育基金會主委許弘霖等人強調，超過九成家長與學生都希望回分校上課，而且國健署研究結果清楚指出，「多位與會專家表示因尿液TdGA濃度受到許多因素影響，且環保署環境監測數值比對，顯示與氯乙烯（VCM）濃度無明顯相關」，要求中央、縣府遵守去年協調的決議，「新的報告沒問題，師生即回分校上課」。

與會家長不滿表示，政院已決定續留本校，說明會根本無意義，地方立場就是「回分校、堅持回分校」。