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Uber今起停業 500名駕駛抗議

2017-02-10

Uber今起暫停在台營運，Uber駕駛上午將集結500輛車低速繞行交通部，並赴交通部前靜坐抗議，要求交通部長賀陳旦正名Uber司機且落實納管，發起的台灣Uber司機聯盟表示，若得不到回應，不排除升高抗議層級。

Uber司機代表沈柏耀表示，500輛汽車將從仁愛路繞行杭州南路、信義路，訴求是交通部長一週內與Uber司機代表會面、訂立合適合宜法規，讓Uber司機正名且落實納管、租賃車利用Uber平台是否能合法受保障、重新與Uber公司開啟對話溝通。

（記者葉冠妤）

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  • 台灣Uber司機聯盟將集結500台車低速繞行交通部周邊道路，並赴交通部前靜坐抗議，要求交通部長賀陳旦回應訴求。（記者葉冠妤攝）

    台灣Uber司機聯盟將集結500台車低速繞行交通部周邊道路，並赴交通部前靜坐抗議，要求交通部長賀陳旦回應訴求。（記者葉冠妤攝）

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