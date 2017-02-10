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下週汽柴油 估小跌2角

2017-02-10

因美國供油量增加及儲油攀升，本週國際油價下跌，依中油浮動油價公式預估，下週國內汽柴油每公升估降2角。

依中油浮動油價公式計算，若下週國內汽、柴油調降2角，下週每公升油價分別為92無鉛汽油24.8元、95無鉛汽油26.3元、98無鉛汽油28.3元、超級柴油22.5元；實際調幅仍依中油週日公布為準。

（記者黃佩君）

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