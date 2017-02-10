男友愛的視角 展現不一樣的士林

2017-02-10

蘋果為宣傳iPhone 7的照相功能，推出全球「One Night on iPhone 7」25國巡迴展，其作品是邀請各國攝影師，在自己國家代表性的城市中，拍出最能呈現iPhone 7強大的低光拍攝能力作品，台灣業餘攝影師熊明龍在士林夜市地下道中，以對稱燈源當背影，幾乎趴到地上，透過iPhone 7 Plus專有的人像模式，拍出透過女朋友身形看到夜市特殊光影的精彩照片而獲選。（記者陳炳宏）