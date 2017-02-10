恩威並施 台鐵必懲曠職員工 擬增3千人力
〔記者鄭瑋奇、李欣芳、楊淳卉／綜合報導〕台鐵產業工會發動春節集體休假影響疏運，台鐵對未依規定請假員工發出曠職單。台鐵產業工會昨以改革班表、拒絕打壓為訴求，重返凱道抗議。交通部長賀陳旦表示，台鐵對春節有遞假單的員工將從寬認定，但完全沒提假單而逕自休假的員工，仍積極依程序處理，必須就事論事。至於台鐵人力缺額，擬整體再增三千人，預計三至五年補全。
以電話、簡訊請假者 減輕處分
賀陳旦強調，有表達休假意願不代表已完成請假手續，對於有透過電話、簡訊請假的逾百名員工，會減輕曠職處分；約兩百名員工完全沒提休假單，影響台鐵春節疏運安排，都會依程序積極處理。
台鐵產工指出，台鐵局長期放任人力不足，使員工近三十年來輪值過勞班表，台鐵局說要改善輪班問題，協商數次仍無進展，才發起春節依法休假行動，但台鐵局寄出三百七十份曠職單，成為台灣史上公部門最大規模懲處案例。
台鐵產工成員昨與聲援的勞團約兩百人走上凱道抗議，請蔡英文總統指示全面撤銷台鐵休假員工曠職單，要求與台鐵局展開實質協商，針對人力不足與班表進行討論。
行政院面對台鐵產工抗議，軟硬兼施，一方面支持台鐵局對春節期間曠職的台鐵員工懲處，另方面釋出善意，行政院長林全原則上已同意，將增加台鐵人力逾三百人。
政院發言人徐國勇說明，去年五二○後，行政院立即核定台鐵補充一百一十五人，近日同意再新增三百多人。對此，行政院問心無愧，一直有在補充台鐵人力，另也承諾要協商危險津貼和夜點津貼等。
徐國勇強調，台鐵員工兼具勞工與公務員兩種身分，保險是公保，不是勞保，並依公務員方式退休。華航員工是純粹勞工，台鐵員工有公務員身分，一旦定位不一樣，處理華航和台鐵事件，產生的結果就不一樣。
勞動部：就業時即明定契約
民進黨立委林岱樺昨力挺台鐵產業工會員工，呼籲勞動部協同交通部，助台鐵局做班表改善。林記者會後透露，黨團總召柯建銘有致電「善意提醒」，稱要注意一下交通部、行政院的結論。
勞動部長林美珠表示，法令規定，特殊行業排班方式本來就較特殊，像消防、警察、關務和交通運輸業等，開始就業時，勞動條件與契約就已明定，且雙方都了解。
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