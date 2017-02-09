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健康充電站─婦女保健講座

2017-02-09

林口長庚醫院婦產科、中華民國子宮內膜異位症婦女協會2月18日上午8時30分至中午12時30分，在林口長庚紀念醫院兒童醫院12K第三會議室（桃園市龜山區復興街5號）共同舉辦「婦女保健座談會，開創美麗人生」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2713-5211轉3188邱小姐、（03）328-1200轉8259王小姐。

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標題：健康充電站─婦女保健講座


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