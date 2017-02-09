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「LINE貼圖」 細心提醒高血壓患者

2017-02-09

記者林彥彤／台北報導

高血壓有年輕化趨勢！醫師發現，近年30歲以上的高血壓人口有增加一倍趨勢，但是很多民眾卻沒有定時測量血壓的習慣，因此中華民國心臟基金會昨天與藥廠共同推出「UPUP 舉牌小人x健康心人物」LINE貼圖，不僅可提醒民眾要定期測量血壓，也可提醒患者要按時吃藥。

30歲的陳先生身高170公分、體重158公斤，從沒想過自己會罹患高血壓，平時也沒有量血壓的習慣，直到3年前的一次寒流昏倒被送醫急救，才發現他的心跳每分鐘高達180下，收縮壓飆到180mmHg，現在他血壓控制良好，家人也常會透過LINE傳訊提醒他按時服藥。

中華民國心臟基金會執行長、台大心臟內科主任林俊立表示，過去30到39歲男性罹患高血壓比例僅11.7%、女性罹患高血壓比例2.8%，不過近幾年發現兩者都有增加一倍的年輕化趨勢，且多數患者因無量血壓習慣而未察覺。

林俊立說，由於血壓與心臟息息相關，若高血壓延誤治療，恐增加包含心律不整、中風或是心肌梗塞等風險；因此提醒民眾，若出現胸悶、頭痛或視力模糊等症狀，應儘速就醫檢查。

為加強宣導民眾定時測量血壓與按時服藥，中華民國心臟基金會昨天也與藥廠共同推出「UPUP 舉牌小人x健康心人物」LINE貼圖，透過貼圖，民眾可傳遞包含「血壓量了沒」、「記得吃藥」以及「戰勝三高」等關心身邊人的健康。

林俊立建議，預防高血壓平時要多動、清淡飲食以及定期測量血壓；已確診的患者也應注意，50到74歲患者收縮壓宜控制在130mmHg以下，並規律服藥和注意天冷保暖。

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  • 30歲的陳先生表示，家人常透過LINE叮嚀他吃藥與量血壓。（記者林彥彤攝）

    30歲的陳先生表示，家人常透過LINE叮嚀他吃藥與量血壓。（記者林彥彤攝）

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