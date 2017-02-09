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低溫易引發「肺阻塞」 外出圍巾遮口鼻

2017-02-09

記者王善嬿／嘉義報導

60歲的陳姓男子最近幾個月來，胃口變差、爬樓梯會喘，還有倦怠感，到醫院檢查發現為慢性阻塞性肺疾（簡稱肺阻塞），經藥物治療才改善。

醫師提醒，氣溫降低也會導致肺阻塞發作，建議民眾寒流來襲盡量待在室內，或外出時以厚圍巾遮掩口鼻，阻絕冷空氣降低發作機率與不適。

嘉基醫院胸腔暨重症科醫師劉嘉美表示，肺阻塞的臨床症狀會有胸悶、厭食、虛弱無力及體重變輕等，因部分症狀與糖尿病、心臟疾病類似，以陳姓患者為例，他先到心臟科求診，因未發現心臟肥大現象，轉診到胸腔內科，才得知是肺阻塞。

劉嘉美說，40歲以上男性為肺阻塞的好發群體，其中80%為吸菸者，其餘20%可能因空氣污染或吸二手菸導致；臨床上也發現有肺結核病、長期氣喘控制不佳者，甚至2歲前曾有下呼吸道感染者，成年後容易罹患此疾病。

她說，慢性肺阻塞會從慢性咳嗽發展為痰液變多、呼吸困難，甚至到後來坐著就會喘，病程長達數十年，且會與高血壓、貧血、憂鬱症等病症合併出現，提醒民眾不可輕忽。

建議除施打肺炎鏈球菌、流感疫苗預防肺阻塞的發作外，由於低溫易使疾病發作，應盡量待在室內，或外出繫圍巾遮口鼻，降低不適。

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  • 肺阻塞患者外出時可繫圍巾遮口鼻，降低發作機會跟不適。 （嘉義基督教醫院提供）

    肺阻塞患者外出時可繫圍巾遮口鼻，降低發作機會跟不適。 （嘉義基督教醫院提供）

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