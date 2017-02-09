下週開學囉 「過動兒」要預作準備
記者蔡淑媛／台中報導
下週一（2月13日）是小學開學日，醫師提醒，家有「注意力不足過動兒（ADHD）」者應該從現在開始，及早協助孩子調整生活作息、培養讀書習慣，並且採取「多鼓勵、少責備」的方式，耐心引導孩子重回生活正軌，以免開學後不適應，引發困擾。
嘉義長庚醫院精神科醫師、也是心動家族（ADHD）兒童青少年關懷協會理事長陳錦宏指出，門診中，常有注意力不足的過動兒，在學校開學後因病情加重，在校出現上課恍神、煩躁不安、坐不住、衝突打架等問題就醫，詢問後得知，大多是因寒暑假停藥，即使開學後馬上服藥，藥物也無法立即有療效，加上病童適應力較弱，以及新學期開始，更難以調適，常歷經2週以上的失控期，對自己和身邊的人都是傷害。
陳錦宏說，不論一般兒童還是ADHD小朋友，其實在面對開學前，都要「預先作準備」，先從調整睡眠時間開始，多提醒、不要過度挑剔，建議家長可製作「鼓勵表」，若孩子在煩躁時畫圖、散步、喝水等行為，可以給予加分鼓勵；現在就先幫忙孩子準備文具用品；帶孩子一起完成自我檢查表。
多鼓勵少責備 耐心引導
陳錦宏提醒，ADHD小朋友大腦功能仍在適應開學新環境的變動，家長要多體諒、多提醒，不要過度責備，如果一直處罰修理他，會讓孩子的情緒不好、大腦功能更差，更惡性循環，也提醒用藥不可中斷，除了穩定孩子情緒，也能減少意外發生率，在開學前可先與老師溝通，家長和老師一起幫忙孩子度過適應期。
ADHD是腦神經發展遲緩的疾病，多巴胺和正腎上腺素分泌不夠，台灣盛行率7.5%，就醫率僅20%，16歲青春期後，大腦會長好，症狀改善，但仍有近一半的人會持續少許症狀，像注意力不足，11歲前是重要的治療黃金期。
ADHD可透過藥物和行為治療，能改善80%到90%，藥物為大腦補充營養，提高注意力和自我管理能力。
值得注意的是，ADHD的治療重點是防止「共病」（即第二個及其以上疾病）發生。如果不治療，未來發展第二個疾病（共病）機率高達80%，包括憂鬱症、焦慮症、藥物濫用、品行行為障礙。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 魏如萱為了XX偷理平頭 罰跪2天
- 11歲男童 疑夢遊墜樓亡
- 「泰勒絲很迷人」 邪神曝2人分手原因
- 聯合國：逾千名羅興亞穆斯林死於緬甸軍方鎮壓
- 國民黨副秘書長違選罷法 二審仍判刑2年10月
- 《自由廣場》文資審議委員懂很多？
- 川普禁令聽證會 「政府立論薄弱」
- 女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨
- 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
- 國旅卡新規定 3/1起半數金額須用在旅遊
- 台中工業區打通市政路 擬縮小規模
- 台北燈節嘉年華遊行 週六中華路封閉
- 正統鹿耳門聖母廟鬧元宵 高空煙火有看頭
- 上空曬日光浴遭驅趕 阿根廷女郎抗議
- 中國安徽銅陵化工廠驚天爆 傳僅2人輕傷
- 貪檢王朝震出獄轉律師 南律公會：拒成回收桶
- 中山高南屯路段2車擦撞 4人輕重傷
- 穿「我愛T.S.」背心有苦衷 抖森公開真相談泰勒絲
- F-35首次在沖繩訓練
- 《觀察筆記》高雄人
- 美教長任命案表決 副總統一票定奪
- 喬紫喬出道前暴肥 肌動甩肉
- 告英媒稱「損商機」 梅蘭妮亞挨批以權謀私
- 手機廠僅4家獲利 蘋果賺走92％
- 《小檔案》參院表決僵局 副總統握決定性一票
- 諷中再文革化 香港報人龍鎮洋請辭
- 汎德永業整合 下半年掛興櫃
- 〈精品百貨勾心計〉浪漫老步數 情人接招吧！
- 林榮基靠海明威度過「被失蹤」日子
- 中職春訓實戰 猿搶先開跑
- 民宅又被撞 屋主睡夢中慘死
- 讓玫瑰長高 陳俊吉獲模範農民
- 鹽水溪橋改建明動工 不會全面封橋
- 引述金恩妻信件 美參院戰神華倫竟遭禁言
- 日職迷幸福 出站就是球場
- 三秒膠沒黏到錢 損壞ATM還得賠
- 民生基金會補助國民黨 李登輝︰財委會調度
- 中常委爆料︰黃復興下令 不挺柱就除籍
標題：下週開學囉 「過動兒」要預作準備
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email