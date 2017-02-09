下週開學囉 「過動兒」要預作準備

2017-02-09

記者蔡淑媛／台中報導

下週一（2月13日）是小學開學日，醫師提醒，家有「注意力不足過動兒（ADHD）」者應該從現在開始，及早協助孩子調整生活作息、培養讀書習慣，並且採取「多鼓勵、少責備」的方式，耐心引導孩子重回生活正軌，以免開學後不適應，引發困擾。

嘉義長庚醫院精神科醫師、也是心動家族（ADHD）兒童青少年關懷協會理事長陳錦宏指出，門診中，常有注意力不足的過動兒，在學校開學後因病情加重，在校出現上課恍神、煩躁不安、坐不住、衝突打架等問題就醫，詢問後得知，大多是因寒暑假停藥，即使開學後馬上服藥，藥物也無法立即有療效，加上病童適應力較弱，以及新學期開始，更難以調適，常歷經2週以上的失控期，對自己和身邊的人都是傷害。

陳錦宏說，不論一般兒童還是ADHD小朋友，其實在面對開學前，都要「預先作準備」，先從調整睡眠時間開始，多提醒、不要過度挑剔，建議家長可製作「鼓勵表」，若孩子在煩躁時畫圖、散步、喝水等行為，可以給予加分鼓勵；現在就先幫忙孩子準備文具用品；帶孩子一起完成自我檢查表。

多鼓勵少責備 耐心引導

陳錦宏提醒，ADHD小朋友大腦功能仍在適應開學新環境的變動，家長要多體諒、多提醒，不要過度責備，如果一直處罰修理他，會讓孩子的情緒不好、大腦功能更差，更惡性循環，也提醒用藥不可中斷，除了穩定孩子情緒，也能減少意外發生率，在開學前可先與老師溝通，家長和老師一起幫忙孩子度過適應期。

ADHD是腦神經發展遲緩的疾病，多巴胺和正腎上腺素分泌不夠，台灣盛行率7.5%，就醫率僅20%，16歲青春期後，大腦會長好，症狀改善，但仍有近一半的人會持續少許症狀，像注意力不足，11歲前是重要的治療黃金期。

ADHD可透過藥物和行為治療，能改善80%到90%，藥物為大腦補充營養，提高注意力和自我管理能力。

值得注意的是，ADHD的治療重點是防止「共病」（即第二個及其以上疾病）發生。如果不治療，未來發展第二個疾病（共病）機率高達80%，包括憂鬱症、焦慮症、藥物濫用、品行行為障礙。