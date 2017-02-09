國道客運延至下月漲 買統聯新票價可退差額
2017-02-09
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應一例一休，國道客運業者將調漲票價，公路總局昨宣布，已協調所有提案調整票價的客運業者暫緩調漲，最快三月才會調整票價。原已公告十三日將調漲票價的統聯客運，也於昨日再公告，票價調整方案將延至三月一日實施，先前已購買新票價車票的乘客，可於統聯各場站辦理退還價差。
統聯客運表示，因勞動新法實施，各項營運成本提高，政府並無提供虧損補貼，為維持正常旅運服務，原定下週調整票價；但因交通部考量二二八連續假期民眾搭車需求及社會期許，將再次配合政策延後實施。
交通部長賀陳旦表示，國道客運業者多是提案要把優惠價減少或取消優惠，尊重業者在法定票價內調整，但公共運輸不僅在連假扮演重要運輸角色，票價調整是長期且全面，對於通學、通勤民眾更造成衝擊，希望業者取消優惠票價之餘，也能多考慮定期客或學生。
交部：不接受台鐵員工惡意休假
此外，對於今日台鐵產業工會揚言走上街頭，抗議春節依法休假被記曠職、台鐵排班全年無休沒人性，交通部政次王國材說，交通部立場是接受勞動條件逐步改善，但不接受惡意休假影響春節疏運。
王國材表示，台鐵三班制輪班是七十七年勞基法實施時，經由勞資雙方協議所訂，當時已經北市勞工局核備，且鐵路特考時都寫在簡章上，台鐵員工應是公務人員有公保；台鐵春節肩負重要疏運任務，若員工都休假不上班，春節疏運就崩潰，這也是為何交通部要依曠職程序處理的原因。
交長勸Uber司機勿替違法產業抗議
至於明天Uber司機要到交通部抗議，賀陳旦說，Uber服務形式大都沒遵守台灣法律，希望司機們不要因為收入有變動，就要求政府接受違法產業。
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