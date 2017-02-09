《今周刊調查》1例1休上路1個月 僅15.4％勞工滿意

2017-02-09

〔記者廖千瑩／台北報導〕一例一休新制上路一個月，《今周刊》昨公布一項針對一○七六名勞工的調查，結果發現，僅有十五．四％受訪勞工感到滿意，不滿意的比率高達卅六．二％；值得注意的是，有高達五十五．七％勞工，反而擔心因此變相扣薪。

36％不滿意 怨物價上漲

《今周刊》委託線上市調公司波仕特於一月廿五日到二月二日進行「一例一休滿意度大調查」；在表示不滿意的勞工中，五十七．八％不滿一例一休造成物價上漲；五十一．一％認為許多規定與現實脫節，難以落實；四十六．九％認為規定太過僵化，欠缺彈性；卅四．二％擔心造成勞資之間對立、猜忌更甚，另有廿八．四％擔心可能造成加班機會減少，收入下降。

逾55％擔心遭變相扣薪

對於企業採取因應之道，有廿二．七％的勞工認為收入會部分減少；十一．九％認為會大幅減少，也就是說總計有卅四．六％勞工擔心收入減少；有五十二．二％勞工表示一例一休後會安排休閒時間，但仍有卅三．五％勞工打算找一份兼差，增加收入。

調查指出，僅有六．二％受訪者認為新制有助於避免過勞，卻有高達四十五．二％認為沒有幫助。有高達五十五．七％勞工，擔心公司因加班費成本增加，取消獎金或變相扣薪，有四十．三％勞工認為公司會增加派遣工，取代正職。