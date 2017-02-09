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新勞長:1例1休爭議 尋求勞資共識

2017-02-09

〔記者黃邦平／台北報導〕新任勞動部長林美珠昨走馬上任，面對最棘手的勞基法一例一休爭議，她強調，將透過對話傾聽各方意見，凝聚社會共識、尋求最大公約數，尋找勞資雙方最佳的解決方案，努力讓勞資共享經濟持續成長的果實。

林美珠曾在內政部、中選會、行政院任職，也擔任過嘉義縣副縣長，昨證交所董事長施俊吉、嘉義縣長張花冠都以老同事身分出席交接典禮打氣；林美珠的一群小學同學也和國小老師、保訓會前政務副主委沈昆興到場祝賀。雖然外界印象常常只記得林美珠是總統蔡英文的表姊，但張花冠等人都保證，林的能力、涵養絕對勝任部長職務，甚至還可能「委屈」了。

郭芳煜自豪完成修法

卸任部長郭芳煜致詞時說，他在勞動部這些年送走十位部長，沒想到他接力這一棒這麼辛苦，回想去年五二○接下的棒子原來是燙手山芋，但是他很自豪能完成勞基法「一例一休」進步的修法；他也針對外界批評溝通不力重申，推動修法絕對做到溝通，即使溝通到最後不被接受、而被對方當成「告知」，也是絕對有必要做。

林美珠：未完成工作全收下

林美珠則說，勞動施政不僅影響勞工權益，也深深影響雇主經營事業、與每個勞工家庭成員的幸福；好的立法一定要有充分配套，要有後續的宣導、輔導，未完成的工作，「全都收下了」。

她強調，當年在行政院擔任組長，就是負責督導勞動業務，上任後一定會加強對話機制，不斷溝通與說明，尋找勞資雙方最佳的解決方案，雖然任何政策總會有不同意見，不可能獲得百分之百支持，但一定會試著凝聚共識，尋求最大公約數，並確保多數人的權益。

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  • 勞動部同仁排成一列獻花歡送卸任部長郭芳煜（中），新任部長林美珠（左）也一路跟著歡送至大門口。（記者劉信德攝）

    勞動部同仁排成一列獻花歡送卸任部長郭芳煜（中），新任部長林美珠（左）也一路跟著歡送至大門口。（記者劉信德攝）

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