新勞長:1例1休爭議 尋求勞資共識
2017-02-09
〔記者黃邦平／台北報導〕新任勞動部長林美珠昨走馬上任，面對最棘手的勞基法一例一休爭議，她強調，將透過對話傾聽各方意見，凝聚社會共識、尋求最大公約數，尋找勞資雙方最佳的解決方案，努力讓勞資共享經濟持續成長的果實。
林美珠曾在內政部、中選會、行政院任職，也擔任過嘉義縣副縣長，昨證交所董事長施俊吉、嘉義縣長張花冠都以老同事身分出席交接典禮打氣；林美珠的一群小學同學也和國小老師、保訓會前政務副主委沈昆興到場祝賀。雖然外界印象常常只記得林美珠是總統蔡英文的表姊，但張花冠等人都保證，林的能力、涵養絕對勝任部長職務，甚至還可能「委屈」了。
郭芳煜自豪完成修法
卸任部長郭芳煜致詞時說，他在勞動部這些年送走十位部長，沒想到他接力這一棒這麼辛苦，回想去年五二○接下的棒子原來是燙手山芋，但是他很自豪能完成勞基法「一例一休」進步的修法；他也針對外界批評溝通不力重申，推動修法絕對做到溝通，即使溝通到最後不被接受、而被對方當成「告知」，也是絕對有必要做。
林美珠：未完成工作全收下
林美珠則說，勞動施政不僅影響勞工權益，也深深影響雇主經營事業、與每個勞工家庭成員的幸福；好的立法一定要有充分配套，要有後續的宣導、輔導，未完成的工作，「全都收下了」。
她強調，當年在行政院擔任組長，就是負責督導勞動業務，上任後一定會加強對話機制，不斷溝通與說明，尋找勞資雙方最佳的解決方案，雖然任何政策總會有不同意見，不可能獲得百分之百支持，但一定會試著凝聚共識，尋求最大公約數，並確保多數人的權益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 魏如萱為了XX偷理平頭 罰跪2天
- 11歲男童 疑夢遊墜樓亡
- 「泰勒絲很迷人」 邪神曝2人分手原因
- 聯合國：逾千名羅興亞穆斯林死於緬甸軍方鎮壓
- 國民黨副秘書長違選罷法 二審仍判刑2年10月
- 《自由廣場》文資審議委員懂很多？
- 川普禁令聽證會 「政府立論薄弱」
- 女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨
- 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
- 國旅卡新規定 3/1起半數金額須用在旅遊
- 台中工業區打通市政路 擬縮小規模
- 台北燈節嘉年華遊行 週六中華路封閉
- 正統鹿耳門聖母廟鬧元宵 高空煙火有看頭
- 上空曬日光浴遭驅趕 阿根廷女郎抗議
- 中國安徽銅陵化工廠驚天爆 傳僅2人輕傷
- 貪檢王朝震出獄轉律師 南律公會：拒成回收桶
- 中山高南屯路段2車擦撞 4人輕重傷
- 穿「我愛T.S.」背心有苦衷 抖森公開真相談泰勒絲
- F-35首次在沖繩訓練
- 《觀察筆記》高雄人
- 美教長任命案表決 副總統一票定奪
- 喬紫喬出道前暴肥 肌動甩肉
- 告英媒稱「損商機」 梅蘭妮亞挨批以權謀私
- 手機廠僅4家獲利 蘋果賺走92％
- 《小檔案》參院表決僵局 副總統握決定性一票
- 諷中再文革化 香港報人龍鎮洋請辭
- 汎德永業整合 下半年掛興櫃
- 〈精品百貨勾心計〉浪漫老步數 情人接招吧！
- 林榮基靠海明威度過「被失蹤」日子
- 中職春訓實戰 猿搶先開跑
- 民宅又被撞 屋主睡夢中慘死
- 讓玫瑰長高 陳俊吉獲模範農民
- 鹽水溪橋改建明動工 不會全面封橋
- 引述金恩妻信件 美參院戰神華倫竟遭禁言
- 日職迷幸福 出站就是球場
- 三秒膠沒黏到錢 損壞ATM還得賠
- 民生基金會補助國民黨 李登輝︰財委會調度
- 中常委爆料︰黃復興下令 不挺柱就除籍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新勞長:1例1休爭議 尋求勞資共識
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分