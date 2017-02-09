曹啟鴻因官舍爭議下台？政院：「完全沒有關係」
2017-02-09
〔記者李欣芳、吳欣恬、葉永騫、羅欣貞／綜合報導〕《壹週刊》報導，農委會前主委曹啟鴻與三名女秘書，農委會專門委員黃麗霞、簡任秘書曾美玲、秘書林淑惠一同入住台北市臨沂街的農委會主委官舍，是這次內閣改組遭撤換下台的可能原因之一，行政院發言人徐國勇昨否認，強調「完全沒有關係」。
徐國勇表示，農委會是合法將二樓變更為職員宿舍，供員工租用，曹啟鴻也跟女秘書分開住，沒有違法問題。
農委會昨也澄清說，主委宿舍有兩層樓，曹啟鴻上任後，因從未使用二樓空間，所以依「國有財產法」規定，將二樓改為職員宿舍，並訂定職員宿舍管理要點，公開給所有職員申請，以職等、職務、戶籍地及考績計算積點，按積點高低排列入住順序，目前依規定入住的三位職員，也有繳交房租、水費、電費及瓦斯費，程序一切合法。
地方則傳出黨內政治角力才是曹啟鴻下台主因，因曹啟鴻認為水保局的農路建設缺乏整體性，直接砍了立委的農路建議權，得罪許多立委才被點名下台。
昨天下午主委交接典禮，曹啟鴻致詞時一度哽咽，他事後說只是「燒聲」，被問及和三名女秘書同住一事，曹只說「沒有這件事」。
至於新主委林聰賢是否將入住官舍？林聰賢表示，將視農委會規定再研議，宜蘭和台北還滿近的，目前還在熟悉業務，住的其次。
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