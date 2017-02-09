農委會、衛福部新官上任 即刻啟動防禽疫務
〔記者吳亮儀、林惠琴、吳欣恬／台北報導〕國內禽流感染疫禽場不斷增加，更首次在花蓮發現死鵝染有會傳人的新型H5N6高病原性病毒，新任農委會主委林聰賢及衛福部長陳時中昨一上任，都將禽流感防堵當成第一要務，展現新人新政新氣象。
農委會立即提升防疫為一級應變，不僅在花蓮展開地毯式搜索禽場、要找出死鵝來源，宜花東運禽車輛需檢具健康證明書和消毒證明，林聰賢今更將親自視察防疫工作；衛福部則備妥流感疫苗，禽場工作或是必須接觸防疫工作的同仁，都已先打預防針。
林聰賢宣布設立H5N6緊急應變中心
林聰賢接任農委會主委後，當場宣布將因應H5N6成立疫災緊急應變中心，今天也將前往蘇澳檢查站視察。且因H5N6有禽傳人風險，他更立即和衛福部疾管署聯繫備妥疫苗，在禽場工作或須接觸防疫工作的同仁，都需先打預防針，若就醫發現異常，也要立即通報處理。
監控死鵝周邊3公里 今完成採樣
防檢局指出，花蓮防疫所已在拾獲染H5N6死鵝地點，周圍半徑三公里的九家鴨場進行訪視及採樣，目前初篩結果都未檢出，正進行病毒分離。出動空拍機進行地毯式掃描，目前已掌握當地有十處未登記的家庭養殖場，後院混養雞鴨鵝，其中六場有飼養鵝隻，預計今天完成採樣，十九場飼主也全列管。
防檢局昨也發布命令，在花蓮崇德、台東長濱、台東池上及宜蘭蘇澳設置四處檢疫站，對所有運禽車輛檢查健康證明書和車輛消毒證明，直到二月廿一日沒有新的案例發生才會解除。
陳時中：落實活禽禁宰、宣導衛教
新任衛福部長陳時中昨宣誓就職後，隨即召開禽流感防疫記者會。疾管署針對檢出H5N6死鵝的接觸者，監測人數由一六八人增至二二四人，將追蹤健康至二月十二日。疾管署表示，將跨部會合作，督導地方政府和禽場人員防疫，並落實活禽禁宰管理；加強邊境管制、旅客篩檢；辦理防疫和醫事人員訓練和演練；對民眾和禽畜人員加強衛教。
除表達嚴防H5N6疫情擴散的決心，陳時中另指出，對於健保具名核刪引發爭議，政策本來就會不斷檢討，但不代表不要實施，「檢討」也可以是做更大、更好。至於目前著手研究的三代健保，計費改採「家戶總所得」制也將納入規劃。
他說，以前任職衛生署副署長時，二代健保案原就想採家戶總所得制，因民眾認為有變相加稅疑慮而告吹，但他認為這才是重新分配效果最好方式，若因有加稅疑慮而放棄這項穩健制度，非明智選擇。
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