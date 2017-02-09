水荒來了 石門水庫急造雨
再不下雨 21日恐一階限水
〔記者黃佩君、李容萍、邱奕統、楊綿傑／綜合報導〕春旱來襲，全台水情告急，更傳出廿一日石門水庫供水區恐進入一階限水，下月更可能祭出二階限水。經濟部昨召開水情會議，經濟部長李世光表示，目前已與北水公司討論北水南送事宜，也將人工增雨，台電也啟動水力發電管理；下個月將與氣象局進一步連線，掌握今年是否為「空梅」。
趁著昨晚報到的寒流帶來水氣，水利署昨晚八時於石門水庫壩頂燃放焰劑，啟動人工增雨作業，結果在桃園市復興區與新竹縣尖石交界的山區雖有下雨，但降雨量不多。
近年梅雨季延後並縮短的情況顯著，典型「春旱」後恐接「空梅」導致水荒。經濟部水利署已成立應變小組，月底及下月初均會討論是否進入限水事宜。
水利署表示，新北市板新、林口及桃園已於三日調整為代表水情稍緊的綠燈，近日內若仍無明顯降雨，新竹及高雄將於十三日轉綠燈，苗栗、台中、嘉義及台南將於廿三日轉為綠燈。
雖然板新地區供水改善計畫第一階段的工程已完成，每天平均可支援約六十五萬噸用水量，但石門水庫蓄水量自二月以來，幾乎每天以一％ 、約卅公分的速率下降，昨日下降至六十六％，去年十二月廿五日的水位還有二四二．五七公尺，昨天只剩二三六公尺，大壩邊坡原本被水覆蓋的岩石已逐漸裸露，北區水資源局推估只能撐到五月。水利署廿一日將再度召開水情會議，決定石門水庫是否進一步實施第一階段限水。
北水局局長江明郎指出，北部地區從去年入冬以來，降雨量僅約歷年平均的三成，石門水庫目前蓄水量比歷年同期平均少三千五百萬噸，從三日起，台北市自來水處提升支援板新地區用水量，以六十萬噸為原則、六十五萬噸為目標，桃園地區農業灌溉用水預計從二月中旬起，將從「供七停三」調減為「供六停四」因應。
氣象局長辛在勤昨晚提醒，今年春雨預估會較少，北部旱象恐比往年嚴重，提醒民眾平常節約用水，也得做好限水的可能準備。
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標題：水荒來了 石門水庫急造雨
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