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全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
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寒流來了 全台急凍 愈晚愈冷

2017-02-09

農漁養殖業嚴防寒害

〔記者鄭瑋奇、佟振國／綜合報導〕入冬首波寒流來襲、將持續到下週一，中央氣象局昨日發布低溫特報，全台十八縣市恐將急凍，北部地區最低溫約降到八度。北部空曠地區體感溫度恐只有五度、沿海空曠地區甚至可能僅二度， 提醒民眾做好保暖措施，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害。

合歡山昨晚短暫飄雪

合歡山昨晚八時許短暫飄雪，上山追雪民眾立即開臉書直播，分享合歡山飄雪訊息，但松雪樓人員則認為是冰霰。不管是雪還是霰，現場守候的遊客都大呼：「太棒了！」

合歡山頂昨天下午四時，溫度已經在零度以下，到了晚間八時，來到零下一．四度，因有水氣移入，八時卅分許，昆陽以上至松雪樓一帶斷斷續續飄雪。

體感溫度恐只有五度

中央氣象局表示，這波冷空氣雖達寒流等級、但偏乾冷，僅昨晚至今晨水氣會較多，北部、東半部地區跟中部山區將有降雨機率。

北台灣今日清晨就會明顯降溫，民眾上午一起床應該就有冷的感覺，整天高溫大約只有十二度至十三度；下午開始中南部也會明顯降溫，入夜後低溫北部來到九至十度，中南部十一度至十三度。

週五、週六清晨最冷

這波寒流最強的時間將是週五與週六清晨，中部以北低溫僅八至九度，南部十一至十二度，且雖然天氣穩定，但冷空氣持續影響，高溫回升不是很明顯。氣象局表示，週日高溫會逐日回升一至二度，北部高溫可來到十六度，中南部二十一至二十四度。

入冬首波寒流將報到，因應寒流恐致部分路段下雪或路面結冰危及用路人安全，公路總局歸納四條可能管制路線，包括台七線北橫公路巴陵至西村、台七甲線宜蘭支線南山至埡口、台八線中橫公路碧綠溪至慈恩、台十四甲線合歡山公路翠峰派出所至大禹嶺等結冰機率較高，寒流期間須行駛該路段的民眾，要注意相關資訊。

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  • 公路總局昨晚九時至今日清晨七時，於台十四甲線翠峰至大禹嶺路段實施預警性封閉。合歡山可能降雪，公路總局將視天候及路況，決定是否開放道路通行。（資料照，記者佟振國攝）

    公路總局昨晚九時至今日清晨七時，於台十四甲線翠峰至大禹嶺路段實施預警性封閉。合歡山可能降雪，公路總局將視天候及路況，決定是否開放道路通行。（資料照，記者佟振國攝）

  • 昨晚合歡山松雪樓前地面有「白雪」痕跡。（讀者黃哲提供）

    昨晚合歡山松雪樓前地面有「白雪」痕跡。（讀者黃哲提供）

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