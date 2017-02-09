武陵櫻花綻開 後天起交管

2017-02-09

武陵農場每到賞櫻時節總是擠滿人潮，欣賞綻放的粉紅花海。不過，雪霸國家公園管理處指出，將於11日起至28日進行交通管制，賞櫻民眾務必上網申請核發車輛通行證，以免交通動線受阻。

雪管處也鼓勵遊客，除了自己申請核發車輛通行證，也可搭乘「一日遊賞櫻專車」，一同欣賞武陵農場所散發的粉紅魅力。（記者蔡政珉）