| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
 首頁 > 生活

武陵櫻花綻開 後天起交管

2017-02-09

武陵農場每到賞櫻時節總是擠滿人潮，欣賞綻放的粉紅花海。不過，雪霸國家公園管理處指出，將於11日起至28日進行交通管制，賞櫻民眾務必上網申請核發車輛通行證，以免交通動線受阻。

雪管處也鼓勵遊客，除了自己申請核發車輛通行證，也可搭乘「一日遊賞櫻專車」，一同欣賞武陵農場所散發的粉紅魅力。（記者蔡政珉）

廣告
  • 武陵櫻花綻開，賞櫻注意交通管制。（保七總隊第五大隊提供）

    武陵櫻花綻開，賞櫻注意交通管制。（保七總隊第五大隊提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交管 武陵農場 賞櫻
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：武陵櫻花綻開 後天起交管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.