| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
 首頁 > 生活

青農復育水社柳 從10棵到80萬

2017-02-09

台灣瀕絕特有種植物「水社柳」曾被警告消失，在日月潭旁的頭社農村青年農夫王順瑜，10年前買下當地僅存10棵水社柳生長的一分地，除保留植株更不斷扦插，至今當地復育出80萬棵，特生中心專家也肯定復育成果。

近年王順瑜積極移植雌株交配，盼增加水社柳基因多樣性，為「台灣國寶植物」留下種原根基。他說，10棵水社柳老樹的土地將交付公益信託，使其成為全民資產。目前正值水社柳開花時節，成林的水社柳開出黃綠花朵，成為復育的最大驚奇。

（記者劉濱銓）

廣告
  • 日月潭頭社復育水社柳已有八十萬棵規模，十年來不斷扦插復育，青年農民王順瑜功不可沒。（記者劉濱銓攝）

    日月潭頭社復育水社柳已有八十萬棵規模，十年來不斷扦插復育，青年農民王順瑜功不可沒。（記者劉濱銓攝）

  • 日月潭旁的頭社農村復育瀕絕的特有種水社柳，而十年前僅剩十棵的植株至今仍被完整保留。（記者劉濱銓攝）

    日月潭旁的頭社農村復育瀕絕的特有種水社柳，而十年前僅剩十棵的植株至今仍被完整保留。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣國寶植物 復育 水社柳
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：青農復育水社柳 從10棵到80萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.