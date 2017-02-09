青農復育水社柳 從10棵到80萬

2017-02-09

台灣瀕絕特有種植物「水社柳」曾被警告消失，在日月潭旁的頭社農村青年農夫王順瑜，10年前買下當地僅存10棵水社柳生長的一分地，除保留植株更不斷扦插，至今當地復育出80萬棵，特生中心專家也肯定復育成果。

近年王順瑜積極移植雌株交配，盼增加水社柳基因多樣性，為「台灣國寶植物」留下種原根基。他說，10棵水社柳老樹的土地將交付公益信託，使其成為全民資產。目前正值水社柳開花時節，成林的水社柳開出黃綠花朵，成為復育的最大驚奇。

（記者劉濱銓）