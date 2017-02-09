許厝童哪裡開學 國健署今說明

2017-02-09

雲林麥寮橋頭國小許厝分校學童尿液硫代二乙酸（TdGA）濃度高低與來源，國衛院、國健署委託研究結果不同，下週一開學日學童是否回分校上課？中央、縣府互推，國健署今晚6點將召開說明會。家長盼回分校，讓學童能在自在、安定環境中上課。

許厝分校所在地麥寮中興村長許再發說，去年協調時達成共識，若重新檢驗結果安全無虞，師生回分校上課，既然成大教授李俊璋研究結果是，學童尿液TdGA濃度高，無法證實與六輕氯乙烯（VCM）污染有關，應遵守決議。許厝分校主任杜顯祥指出，學童已來回遷好幾次，希望這次是最後一次，讓學童能在最自在的環境中穩定求學。（記者黃淑莉）