1人染肺結核 貨櫃場16人呈陽性
2017-02-09
〔記者林欣漢、林惠琴／綜合報導〕基隆市七堵區八德路某貨櫃場，一名員工感染開放性肺結核，造成十六人呈現陽性反應。衛生局表示，這十六人只能證明曾接觸過病菌，並非感染者或發病者，也不具病菌散播性，已轉介到醫院進行潛伏感染治療，由醫師評估是否預防性投藥。
衛生局長吳澤誠表示，該貨櫃場一名五十五歲離職員工於去年十一月確診肺結核，衛生局對與該員有接觸的一百廿五人進行結核菌數檢測，有十六人呈陽性反應，另有廿七人疑似陽性，代表體內有潛藏結核病毒。潛伏結核感染者只要未發病，就不具有傳染力，因此不用隔離，出門也不必戴口罩，若及時接受治療，更可降低發病風險。
吳澤誠表示，潛伏感染結核者一生中有五％到十％的機會發病，感染後的一年內發病機率最高，會因為宿主的健康狀況、免疫狀態等因素而不同。
衛福部疾管署副署長羅一鈞則說，去年國內已引進新處方「速克伏」，相關療程由原先的九個月減為三個月，由政府免費提供，患者不必額外花錢。
該貨櫃場李姓董事長特助表示，已按衛生局程序對所有人員做篩檢，雖有部分人員呈現陽性反應，但不具傳染力，無員工感染肺結核，場內所有程序作業一切正常。
衛生局疾病管制科長郭香蘭說，結核病潛伏期沒有傳染力，可以正常上班，但抵抗力或免疫力變差，就有可能發病，會將這四十三人轉介到基隆長庚醫院和基隆醫院。
根據疾管署統計，去年結核病通報新增確診約一萬一三九人，造成約六百人死亡，死亡人數居所有法定傳染病之冠。
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