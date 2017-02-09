1月CPI年增2.25％ 近11個月新高
2017-02-09
〔記者鄭琪芳／台北報導〕外食漲幅擴大，一例一休影響？行政院主計總處昨公布一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率二．二五％，為近十一個月新高；其中，油料費大漲廿七．一三％，為近七年最大漲幅，水果續漲廿．三五％，外食費則年增一．六％、月增○．三九％，分別創下近九個月及廿一個月最大漲幅。
若以平均每月消費支出六萬元的家庭為例，一月ＣＰＩ漲二．二五％，平均月支出較上年同月增加一三五○元，以食物類增五○○元最多；交通及通訊類增三七六元次之，主要是油料價增三六五元。
外食漲幅擴大
主計總處綜合統計處副處長蔡鈺泰表示，一月ＣＰＩ漲幅較大，主因過年應節商品價格較高及部分服務加價，若剔除蔬果及能源，核心ＣＰＩ漲一．六五％，再扣除春節加價服務，則漲約一％，整體物價「平穩」。近來外食價格確實回升，但難以確定是否受到「一例一休」影響。
主計總處調查，一月ＣＰＩ較上月跌○．○二％，較去年同月則漲二．二五％，以雜項類漲六．四一％最多，主因今年一月適逢春節，個人服務費及理容服務費上漲；交通及通訊類漲四．六六％次之，主因油料費大漲廿七．一三％。
另外，食物類較去年同月漲二．九八％，主因水果漲廿．三五％，水產品、肉類、外食費分別漲八．七％、二．一六％及一．六％；不過，蛋類下跌十一％，蔬菜也回跌七．四四％。蔡鈺泰表示，近來水果批發價格回跌，但仍高於去年同期，蔬菜價格則可望續跌。
至於行政院穩定物價小組監控的十七項重要民生物資，一月平均上漲○．七五％，以鮮奶漲八．○八％最多，豬肉漲三．五二％，麵粉、調製麵粉漲三．四四％；但雞蛋跌十二．九一％，米價跌五．六九％。
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