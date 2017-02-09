| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
 首頁 > 生活

庭院深深場景失火 老洋樓內部受損

2017-02-09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕瓊瑤連續劇《庭院深深》的拍攝場景、新竹縣新豐鄉外型優美的「徐榮鑑」洋樓，昨天下午失火，消防員陸續救出受困的屋主夫婦與外籍看護，三人都無大礙；由於屋內木造建材多，且每個房間都有排氣孔，助長火勢延燒，昨晚七點許才撲滅，近八十年歷史的洋樓二樓內部受損嚴重，地方人士深感惋惜。

新豐徐家 被喻為北部第二個板橋林家

新竹縣消防局說，二樓燃燒面積約兩百平方公尺，所幸未延燒到一樓，起火原因和財物損失尚待調查。

消防局調查，平時洋樓為屋主三代十人同住。火舌從二樓竄出，當時屋內有八十四歲徐姓屋主夫婦和一名外籍看護，三人一度受困陽台，消防員陸續救出。和妻小自行逃出火場的徐姓屋主兒子說，當時他人在一樓，發現火警時，想衝到二樓救人，但二樓已煙霧瀰漫，來不及了。

洋樓庭院佔地三甲多，為一棟兩層樓的磚造建物。徐家是新豐鄉望族，被喻為北部第二個板橋林家。徐姓家族族人說，「徐榮鑑」洋樓於民國廿七年斥資九十萬銀元建造，聘請日本師傅仿總督府的格局興建，還自高島屋進口彩釉磚黏貼，門窗、家具大多是檜木材質，外觀氣派非凡。

包括《庭院深深》、《野菊》、《異域》、『浪淘沙》、《飛越陰陽界》等影視作品，都曾借其場景拍攝。

廣告
  • 新竹縣新豐鄉最美的「徐榮鑑」洋樓，昨天下午竄出惡火。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐鄉最美的「徐榮鑑」洋樓，昨天下午竄出惡火。（記者廖雪茹攝）

  • 瓊瑤連續劇「庭院深深」的拍攝場景、新竹縣新豐鄉最美的「徐榮鑑」洋樓，昨天下午4點多突然竄出惡火，迄晚上6點多仍在全力撲滅火勢。（記者廖雪茹翻攝）

    瓊瑤連續劇「庭院深深」的拍攝場景、新竹縣新豐鄉最美的「徐榮鑑」洋樓，昨天下午4點多突然竄出惡火，迄晚上6點多仍在全力撲滅火勢。（記者廖雪茹翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 庭院深深場景 徐榮鑑 洋樓
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：庭院深深場景失火 老洋樓內部受損


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.