庭院深深場景失火 老洋樓內部受損
2017-02-09
〔記者廖雪茹／新竹報導〕瓊瑤連續劇《庭院深深》的拍攝場景、新竹縣新豐鄉外型優美的「徐榮鑑」洋樓，昨天下午失火，消防員陸續救出受困的屋主夫婦與外籍看護，三人都無大礙；由於屋內木造建材多，且每個房間都有排氣孔，助長火勢延燒，昨晚七點許才撲滅，近八十年歷史的洋樓二樓內部受損嚴重，地方人士深感惋惜。
新豐徐家 被喻為北部第二個板橋林家
新竹縣消防局說，二樓燃燒面積約兩百平方公尺，所幸未延燒到一樓，起火原因和財物損失尚待調查。
消防局調查，平時洋樓為屋主三代十人同住。火舌從二樓竄出，當時屋內有八十四歲徐姓屋主夫婦和一名外籍看護，三人一度受困陽台，消防員陸續救出。和妻小自行逃出火場的徐姓屋主兒子說，當時他人在一樓，發現火警時，想衝到二樓救人，但二樓已煙霧瀰漫，來不及了。
洋樓庭院佔地三甲多，為一棟兩層樓的磚造建物。徐家是新豐鄉望族，被喻為北部第二個板橋林家。徐姓家族族人說，「徐榮鑑」洋樓於民國廿七年斥資九十萬銀元建造，聘請日本師傅仿總督府的格局興建，還自高島屋進口彩釉磚黏貼，門窗、家具大多是檜木材質，外觀氣派非凡。
包括《庭院深深》、《野菊》、《異域》、『浪淘沙》、《飛越陰陽界》等影視作品，都曾借其場景拍攝。
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