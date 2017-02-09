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火燒彰縣古蹟關帝廟 後殿毀了

2017-02-09

280年歷史 古蹟浩劫

〔記者湯世名、劉曉欣／彰化報導〕文化浩劫！有二百八十多年歷史的彰化市縣定古蹟關帝廟，昨天後殿驚傳大火，包括文昌帝君等神尊都熏黑，整座後殿甚至崩塌，寺廟人員連忙將主殿十多尊神尊搶救到戶外，所幸未造成人員傷亡，主神關聖帝君也未受波及，彰化市公所寺廟室主任林大猷難過地望著火場大呼︰「古蹟浩劫」。

彰化縣文化局長陳文彬表示，關帝廟已獲中央核定修復經費約二千七百萬元，正在辦理發包程序，修復工程不受影響；由於是後殿起火，是否要另案處理，將會與文化部文資局再進行討論。

文昌帝君熏黑 還能修

昨天下午二時許，位於彰化市民族路的關帝廟後殿突然冒出濃煙，火勢竄燒得相當快，消防局派出十三輛消防車趕往灌救，後殿不斷傳出爆裂聲，火勢在四十分鐘後控制，期間有一名民眾輕微嗆傷，趕到現場的彰化市長邱建富與公所寺廟室主任林大猷都面色凝重，頻說︰「損失難以估計！」所幸遭火熏黑的文昌帝君神尊經評估後還能修復。

林大猷指出，這起火警疑似附近工人焊接鋼鐵時，不慎引燃火花釀災，市公所一定會求償。

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  • 關帝廟後殿崩塌，火勢一度相當猛烈。（記者湯世名攝）

    關帝廟後殿崩塌，火勢一度相當猛烈。（記者湯世名攝）

  • 關帝廟後殿崩塌，供奉的文昌帝君奇蹟似的未被壓倒，民眾直呼「神蹟！」（記者湯世名攝）

    關帝廟後殿崩塌，供奉的文昌帝君奇蹟似的未被壓倒，民眾直呼「神蹟！」（記者湯世名攝）

  • 280多年歷史的彰化市縣定古蹟關帝廟，昨驚傳大火，整座後殿崩塌。（取自陳文彬臉書）

    280多年歷史的彰化市縣定古蹟關帝廟，昨驚傳大火，整座後殿崩塌。（取自陳文彬臉書）

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