校園暴力／華夏科大副校長 被控打教授還辱罵

2017-02-09

不滿被師嗆學校招生不力

〔記者翁聿煌／新北報導〕華夏科技大學七日召開教職員「校務發展研習會議」，討論如何增加招生策略，列席的電子系教授王順德因多次嗆聲表達對校務及行政系統不滿，遭副校長高哲翰架離會場，王順德指控高動手打人，還當眾辱罵他是「畜生、敗類」。高哲翰昨天說，僅有「拉扯」動作，但承認一時情緒激動有罵人，他願為此向王順德和師生道歉，校方決議高哲翰記過一次。

承認罵人但沒打人 被記過

高哲翰說，王順德多次打斷議程表達意見，影響會議進行，他忍無可忍，在要求王順德離開會場時，有發生拉扯並出言辱罵。他覺得自己對師生做了不好的示範，願意道歉。但他說，對王順德故意擾亂會議的做法不會再忍受，將由系教評會議處。

王順德說，因校長與行政系統一直漠視老師意見，才會在會議中嗆聲，既然高哲翰願意道歉，他接受也不會提告，但他認為學校招生率下降，校長陳富都領導無方，應負最大責任，今年七月任期屆滿，該換人。

陳富都說，華夏科大連續八年拿到教育部教學卓越計畫補助，去年受少子化衝擊，幾乎所有學校招生都受影響，他想盡辦法為學校招生，也希望老師們能共體時艱一起幫忙，很遺憾少數人不理解校方的苦心。