中嘉案3破局 遠傳︰不影響數位佈局

2017-02-09

股東安博凱與美商決撤件

〔記者王憶紅、黃佩君、陳炳宏／綜合報導〕國內最大單一有線電視系統業者中嘉昨日指出，避免因交易審查過程延宕營運規劃及發展，股東安博凱基金與美商摩根士丹利亞洲私募基金（MSPE Asia）共同決議啟動撤件相關程序，意即遠傳「以購買公司債，與中嘉策略合作案」破局。遠傳表示，遺憾但不會影響遠傳數位版圖佈局。

遠傳二○一五年七月卅一日與MSPE Asia策略聯盟，要投入一百七十一億元台幣間接入主中嘉網路，形式為購買美國摩根士丹利亞洲私募基金所管理基金為本案所設之子公司發行的公司債，引發外界批評遠傳以「以債作股」手法，規避黨政軍條款。

遠傳表示，中嘉案先前已經公平會及國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）審查通過，然歷經政黨更迭，外界傳言屢屢影響此案進行，目前結果，實非原先所預期，期待台灣政府未來可以提供一個更透明及可預測的外資投資環境。

遠傳批黨政軍條款 不合時宜

遠傳強調，很遺憾黨政軍條款此一不合時宜之法律限制，使股票公開發行公司均無法投資有線電視系統。前有富邦採私人出資取得凱擘，現有鴻海以個人出資至新加坡取得台灣寬頻，此皆係規避黨政軍之調整方法。遠傳呼籲，政府執法應有一致性，儘速調整此項限制，帶動新政府數位經濟目標。

經濟部投審會指出，尚未收到撤件申請，收到後將轉知ＮＣＣ，不須再進行後續收購相關公聽過程，依正常撤件程序處理。

ＮＣＣ發言人翁柏宗說，舉凡通訊傳播市場之重大投資或併購案，應在不影響國家安全、重大公益、及妨礙公平競爭的前提。目前尚未收到撤件相關文件，無法回應，對遠傳看法予以尊重。

市場戲稱中嘉命硬 三嫁不成

安博凱在二○○七年併購中嘉至今，前後已與國內三大業者簽訂交易契約，但最後都無法順利完成交易，讓早就想要獲利了結出場的安博凱，遲遲無法退出台灣市場，市場戲稱「中嘉命硬，三嫁不成」。

初嫁旺中 被質疑新聞壟斷

旺旺中時媒體集團在二○一一年向ＮＣＣ提出併購中嘉網路，因市場質疑媒體集中化與新聞壟斷，ＮＣＣ於二○一二年七月審議後宣布有條件通過；二○一三年二月，ＮＣＣ認定旺旺中時集團併購中嘉案的三項停止條件尚未成就，不予通過。

再嫁頂新 又遇到滅頂行動

中嘉初嫁不成後，二○一四年八月頂新想接手迎娶中嘉，但頂新油品案引發「滅頂」行動越來越烈，此併購案二○一五年也無疾而終。