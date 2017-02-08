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亂點兒子眼藥水 迷糊媽險瞎

2017-02-08

記者蔡彰盛／新竹報導

粗心媽亂點兒子的眼藥水，險失明！

新竹市一名38歲婦人因眼睛不舒服，隨手拿兒子的眼藥水來點，沒想到兒子點的是強效散瞳劑，婦人本身又是潛在的隅角閉鎖性青光眼患者，以致視神經受損，所幸及時就醫，未造成視力受損；醫師提醒民眾，切勿亂點眼藥水。

新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山說，這名女病患過年前因眼睛癢不舒服，且一直有乾澀感，隨手拿兒子以前用剩下的眼藥水來點，沒想到隔天眼睛脹痛、怕光且視力模糊，但因過年期間很多事情要忙，拖了幾天實在受不了，才在大年初四掛急診。

醫師檢查時發現，她的眼壓高達40（正常值是20），足足比正常人高了1倍，且雙眼原本是1.0的視力也驟降到0.5。陳瑩山檢查她點的眼藥水後得知是強效型散瞳劑。

婦人點了散瞳劑後連續一週，瞳孔放大，出現急性青光眼的症狀。進一步檢查後發現，她的視神經也有受損，且她原本就是潛伏的青光眼患者，隅角嚴重閉鎖，傷害更嚴重。

陳瑩山說，隅角閉鎖性青光眼的發生原因是角膜與虹膜之間的前房距離較短淺，虹膜或水晶體較往前突出，眼睛前後徑較短或是眼前部的結構異常等，通常小樑組織被虹膜周邊阻塞，造成房水蓄積，眼壓急驟上升，臨床上稱為急性隅角閉鎖性青光眼。

陳瑩山說，由於患者的病情嚴重，經打點滴並給予縮瞳藥水，婦人急診6小時後眼壓開始下降，如果持續拖延病情未治療，急性青光眼有可能會惡化，導致失明。

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  • ▲青光眼病變（箭頭所指處）。 （記者蔡彰盛翻攝）

    ▲青光眼病變（箭頭所指處）。 （記者蔡彰盛翻攝）

  • ▲陳瑩山醫師看診中；圖中患者與本文無關。（記者蔡彰盛攝）

    ▲陳瑩山醫師看診中；圖中患者與本文無關。（記者蔡彰盛攝）

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