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男大生夜半腿癱軟 甲狀腺亢進搞的鬼

2017-02-08

記者蔡淑媛／台中報導

一名21歲的男大生3個月前出現盜汗、心悸症狀，不以為意，仍持續熬夜讀書，考完試後盡興打球，不料日前有一天半夜突然出現雙腿癱軟無力爬不起來，像「被鬼壓床」，室友趕緊將他送急診治療，發現是甲狀腺亢進（簡稱甲亢）併發甲狀腺毒性週期性麻痺，經輸液鉀離子、抗甲狀腺藥才好轉。但醫師叮囑要長期治療追蹤，否則易復發，長期低血鉀甚至有致命危機。

中山附醫內分泌暨新陳代謝科醫師王威傑指出，甲狀腺是位於頸部的內分泌腺體，掌管心跳、體溫、腸蠕動與月經，90%甲狀腺機能亢進跟體質有關，但是過勞、激烈運動、飲食和暴飲暴食會誘發，出現心悸、盜汗、手抖、短期暴瘦等症狀，如果不治療，惡化也會引起心律不整、骨質疏鬆。

這名男大生不知罹患甲狀腺機能亢進，出現症狀也不在意，熬夜又大量運動，使交感神經過度興奮，也打開鉀離子通道，使血液中的鉀離子流進細胞內，以致血中鉀離子濃度過低，出現突發性肢體無力，造成甲狀腺毒性週期性麻脾，從下肢近端進展到四肢癱瘓、動彈不得，像是鬼壓床。

男大生送醫時，血中鉀離子過低，僅1.7mEq/ L（正常為3至5mEq/ L）、心跳加快，每分鐘達120下（正常為100以下），甲狀腺素過高，超過正常的2倍。

經補充鉀離子等治療後好轉，隔天出院，但要服抗甲狀腺藥1年半到2年，有半數會痊癒，必須終身追蹤，避免過勞和熬夜、減少富含碘的食物（如海菜、紫菜等）。

王威傑說，甲狀腺亢進盛行率為1%，好發於30歲，男女比為1：5，但年輕人罹患時容易忽略，尤其運動後，加上喝大量含糖飲料，都易打開鉀離子通道，造成甲狀腺毒性週期性麻脾，發生四肢癱軟。

要注意的是，若鉀離子持續過低，久未治療，亦可能引發心律不整及呼吸衰竭，出現致命風險。

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  • ▲甲狀腺是位於頸部的內分泌腺體，掌管心跳、體溫、腸蠕動等功能。（記者蔡淑媛翻攝）

    ▲甲狀腺是位於頸部的內分泌腺體，掌管心跳、體溫、腸蠕動等功能。（記者蔡淑媛翻攝）

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