《謠言終結站》汽水洗頭髮 不會更柔彈
2017-02-08
前言：
網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是，《健康醫療版》從即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家生活更安心及放心。
記者吳亮儀／台北報導
日前國外流行用「汽水」當洗髮精洗髮，標榜可以讓頭髮有彈性、增加髮量且髮絲律動感更好，引發不少討論；不過，醫師指出，長期使用汽水洗頭，汽水中的碳酸可能會刺激頭皮，進而導致頭皮傷害。
台北長庚醫院皮膚科醫師，也是台灣皮膚科醫學會秘書長黃毓惠指出，汽水是碳水化合物，頭髮和頭皮需要的營養如蛋白質和維他命都沒有，用汽水洗髮完全不能保養頭皮，反而會因汽水的酸性造成頭皮傷害。
黃毓惠說，會出現「用汽水洗頭髮會使髮質有彈性」等傳聞，有可能是有人認為汽水是酸性，可適度軟化頭髮而產生的誤解。但是頭皮和頭髮需要營養，必須要給予足夠的胺基酸和維他命B5，如果想讓髮質柔順，就要有矽靈成分。
頭髮毛燥、不漂亮，跟「毛鱗片」排列有關。「毛鱗片」是頭髮結構的最外層，除了能保護髮絲內部組織外，整齊規律排列的毛鱗片就是髮絲會反射光線的原因。
黃毓惠表示，修護毛鱗片的方式包括清潔髮絲、避免頭髮摩擦、深層護髮，建議民眾挑選合格的洗髮精，較有保障。
食品藥物管理署也在官方網站闢謠，指出汽水中的成分為食用性質，並非用於洗頭，而頭皮酸鹼值為中性稍偏酸，pH值5.5，碳酸汽水則為酸性，pH值約於2到4之間，長期使用汽水洗頭，汽水中的碳酸可能會刺激頭皮，進而導致頭皮傷害。
食藥署提醒，若有頭皮問題應尋求專業醫師協助，不要任意輕信偏方，想要讓頭髮展現健康光澤，還是得從清潔做起，別輕易嘗試「用汽水洗頭」等網路傳言，以免護髮不成，反造成傷害。
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