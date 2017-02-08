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淋病感染攀升 多半男傳女

2017-02-08

記者林惠琴／台北報導

情人節即將到來，衛福部疾管署提醒，過去5年，淋病疫情持續上升，去年更首次突破4000大關，有4455人染病，較前一年度增加約24%，因此在2月14日西洋情人節即將來臨前，提醒民眾要注意「安全」，才能真正「性福」！

根據疾管署統計，2012至2016年，國內淋病確定病例分別為2023、2199、2622、3587、4455人，每年感染率平均增加約18%，除了0至9歲與60歲以上外，其餘各年齡層感染率均呈現逐年上升的趨勢，其中，又以10至19歲、20至29歲最高，且近5年男女罹病比例為14：1。值得注意的是，女性每年感染率平均增幅為20%，高於男性的18%。

疾管署副署長羅一鈞表示，過去5年淋病確定病例增加逾一倍，推估可能與網路交友盛行有關，增加不安全性行為發生率，而抗生素的使用氾濫，造成淋菌對抗生素的抗藥性日益增強，提高治療難度，因此為防止淋病未來無藥可醫的窘境，呼籲民眾要落實安全性行為。

疾管署防疫醫師王功錦指出，男女罹患淋病的情況有所不同，與染病者性交得病率是男傳女50%，女傳男卻是20%，且男性約90%有症狀，感染後2至7天會出現尿道化膿，進而有尿道疼痛、灼熱感、頻尿、排尿困難、尿道出現黃濁及膿狀分泌物等情形，但女性僅20%有症狀，可能出現陰道膿狀分泌物、小便疼痛、頻尿、背痛、下腹部及骨盆腔疼痛。

王功錦強調，淋病主要影響生殖系統，相較於男性，女性感染後大多不會有疼痛感，症狀也不明顯，因此經常被忽略，但若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能會造成不孕，不可輕忽。

羅一鈞也提醒，民眾應避免與性生活史不明的對象發生性行為、不參加轟趴與性派對，也不要有多重性伴侶等危險性行為，並拒絕使用成癮性藥物，發生性行為時，應全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液。

萬一出現淋病疑似症狀或懷疑感染，疾管署提醒，不要自行買藥或誤信偏方，應立即就醫，相關資訊可參考疾管署「友善性病門診推薦醫師名單」（網址：http://goo.gl/s1xYoJ），或是撥打國內免付費防疫專線1922（或 0800-001922）洽詢。

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  • ▲正確使用保險套，有助於防範淋病等性病傳染。 （記者林惠琴攝）

    ▲正確使用保險套，有助於防範淋病等性病傳染。 （記者林惠琴攝）

  • ▲做愛做的事也要做好防護；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲做愛做的事也要做好防護；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

  • ▲男性得淋病，逾9成有症狀，女性大多無症狀。（疾管署提供）

    ▲男性得淋病，逾9成有症狀，女性大多無症狀。（疾管署提供）

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