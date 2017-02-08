4女大生創業 製造「人生夢想家」

2017-02-08

如何經營網路服飾店？台北商業大學數位多媒體設計系陳孟妤、王琪雅、劉芷榆、施盈秀等4名女大生，透過手機遊戲「人生夢想家」，帶入網路開店模式，採日式2D漫畫風格，玩家可體驗如何當「網拍達人」，還能學到基礎會計等商業知識，讓遊戲真正寓教於樂。

施盈秀表示，團隊把進出貨、架構網站、上架流程真實呈現，也實際訪問經營過網拍的同學，收集客服問題等，甚至加入會計專業知識，如損益表、資產負債表、現金流量表等，讓人邊玩邊學基礎會計，遊戲上個月正式在App商店上架。（記者吳柏軒）