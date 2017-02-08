國際科展開幕 23國學生拚首獎

2017-02-08

「台灣國際科學展覽會」昨天登場，今年主題是「環境永續」，來自23個國家地區、491位師生、158件優勝作品進入決賽。中研院院長廖俊智勉勵學生、科學家及工程師們應期許藉由嶄新設計及發明，替未來世代打造永續環保及安全的生活環境。頒獎典禮於2月10日舉行，總統蔡英文將親自頒發青少年科學獎。

今年科教館以參賽的23國國旗或區旗作為舞台布景，廖俊智逐一點名，卻把吉爾吉斯共和國的國旗誤認為澳門特別行政區的區旗，立即被吉爾吉斯的參賽學生「指正」。（記者林曉雲）